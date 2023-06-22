В Красногвардейском районе Белгородской области начали очищать водные объекты

В этом году продолжается очистка на реке Тихая Сосна Центрального пляжа в Бирюче. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году работы провели на трёх объектах Красногвардейского района: прудах в сёлах Бодяково и Палатово и хуторе Евсеев. Работы прошли общественную проверку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В этом году продолжается очистка на реке Тихая Сосна Центрального пляжа в Бирюче. Работы начались недавно, так как ждали окончания нереста рыбы. Свои задачи выполняет многофункциональный самоходный аппарат-амфибия, который способен передвигаться как по земле, так и по воде. Аппарат передвигается по руслу реки и специальной фрезой размельчает грунт со дна, перемалывая донные отложения. Насосы поднимают их в трубы, уложенные вдоль берега, далее извлечённый мусор собирают на специально оборудованных площадках.