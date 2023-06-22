Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 9:51

В Красногвардейском районе Белгородской области начали очищать водные объекты

Всего в 2023 году в муниципалитете приведут в порядок 5700 кв. м акватории
Алексей СЕРГУНИН
В этом году продолжается очистка на реке Тихая Сосна Центрального пляжа в Бирюче.

В этом году продолжается очистка на реке Тихая Сосна Центрального пляжа в Бирюче.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году работы провели на трёх объектах Красногвардейского района: прудах в сёлах Бодяково и Палатово и хуторе Евсеев. Работы прошли общественную проверку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В этом году продолжается очистка на реке Тихая Сосна Центрального пляжа в Бирюче. Работы начались недавно, так как ждали окончания нереста рыбы. Свои задачи выполняет многофункциональный самоходный аппарат-амфибия, который способен передвигаться как по земле, так и по воде. Аппарат передвигается по руслу реки и специальной фрезой размельчает грунт со дна, перемалывая донные отложения. Насосы поднимают их в трубы, уложенные вдоль берега, далее извлечённый мусор собирают на специально оборудованных площадках.