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НовостиОбщество22 июня 2023 8:44

В двух белгородских селах появятся новые детские игровые площадки

Повезло жителям Корочанского района
Алексей СЕРГУНИН
В селе Мелихово специалисты уже установили игровое оборудование.

В селе Мелихово специалисты уже установили игровое оборудование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Мелихово специалисты уже установили игровое оборудование, современный спортивно-игровой комплекс, обустроили зону отдыха, поставили теневые навесы, смонтировали освещение и завершили работы по озеленению. В настоящее время идёт установка камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В бехтеевском парке «Молодёжный» вокруг площадок с новым оборудованием выполнено устройство тротуарных дорожек, уложено резиновое основание, установлены игровые комплексы и скамейки. По проекту в скором времени появятся освещение и видеонаблюдение.