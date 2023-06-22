В двух белгородских селах появятся новые детские игровые площадки

В селе Мелихово специалисты уже установили игровое оборудование. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Мелихово специалисты уже установили игровое оборудование, современный спортивно-игровой комплекс, обустроили зону отдыха, поставили теневые навесы, смонтировали освещение и завершили работы по озеленению. В настоящее время идёт установка камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В бехтеевском парке «Молодёжный» вокруг площадок с новым оборудованием выполнено устройство тротуарных дорожек, уложено резиновое основание, установлены игровые комплексы и скамейки. По проекту в скором времени появятся освещение и видеонаблюдение.