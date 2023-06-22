60 детей из Белгородской области отправились отдыхать в «Орленок»

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 22 июня, во Всероссийский детский центр поехали ребята из Белгородского района, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. На побережье Чёрного моря ребята проведут 21 день.

Напомним, что 19 июня 215 школьников из Шебекинского горокруга Белгородской области отправились на летний отдых в Крым. В поездке ребят сопровождают учителя, психологи, социальные педагоги, медики и специалисты управления образования.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, школьники из белгородского приграничья смогут остаться в лагерях на вторую смену.