Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 8:37

60 детей из Белгородской области отправились отдыхать в «Орленок»

Ребята из четырех муниципалитетов проведут 21 день на берегу Черного моря
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 22 июня, во Всероссийский детский центр поехали ребята из Белгородского района, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. На побережье Чёрного моря ребята проведут 21 день.

Напомним, что 19 июня 215 школьников из Шебекинского горокруга Белгородской области отправились на летний отдых в Крым. В поездке ребят сопровождают учителя, психологи, социальные педагоги, медики и специалисты управления образования.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, школьники из белгородского приграничья смогут остаться в лагерях на вторую смену.