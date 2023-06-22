Три белгородских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Стали известны результаты экзамена по обществознанию, прошедшего 8 июня. Максимум баллов (сто) трое наших земляков: ученица «Щербаковской средней общеобразовательной школы» Алексеевского городского округа Татьяна Василенко, ученица «Октябрьской средней общеобразовательной школы Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» Дарья Кайдалова и ученица «Образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Белгородской области Екатерина Дерина.

Отметим, что Татьяна Василенко также стала пятой в Белгородской области 200-балльницей. Максимальные результаты она набрала на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

- ЕГЭ – это важный этап в жизни большинства школьников, в том числе и для меня. Подготовка к экзамену была непростой: я занималась в школе, дома, посещала элективные курсы, использовала различные интернет-ресурсы, чтобы получить заветные 100 баллов. Но достичь такого результата мне помог не только упорный труд, но и любовь к выбранным предметам – русскому языку и обществознанию и, конечно, поддержка людей, которые меня окружали: родителей, друзей и учителей, – отметила Татьяна.