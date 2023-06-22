В Белгороде состоялась акция «Свеча памяти»

22 июня. Белгородцы зажгли свечи, возложили цветы и почтили минутой молчания подвиг павших в борьбе против фашизма. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

82 года назад началась Великая Отечественная война, и сегодня, 22 июня, белгородцы приняли участие в одном из главных мероприятий, ежегодно проводимых в День памяти и скорби.

- Неимоверно дорогой ценой досталась нам Великая Победа. На ратном пути от Волги до Берлина тысячи бойцов Красной Армии навечно остались лежать в белгородской земле, на Огненной дуге. Мы свято чтим подвиг наших героических предков, помним и скорбим обо всех павших за нашу Родину», – написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы зажгли свечи, возложили цветы и почтили минутой молчания подвиг павших в борьбе против фашизма.