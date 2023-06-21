Белгородский веловор обокрал своего соседа по общежитию

Похищенный велосипед полицейским удалось изъять и вернуть владельцам. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду поступило сообщение о пропаже из подъезда детского велосипеда стоимостью более шести тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель областного центра. Похищенный велосипед полицейским удалось изъять и вернуть владельцам.

Но в ходе расследования уголовного дела полицейские выявили еще два эпизода противоправной деятельности мужчины. По предварительным данным, фигурант познакомился с соседом по общежитию, который пригласил его в бар. После застолья 43-летний мужчина попросил подозреваемого помочь ему произвести оплату через мобильный банк и передал свой телефон. Увидев на счете крупную сумму, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией. Он попытался перевести с карты знакомого сначала 250 тысяч рублей, а потом сто тысяч, но банк заблокировал подозрительную операцию. Уменьшив сумму, фигурант смог с третьей попытки перевел 20 тысяч. Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158, ч.3 ст.30 п. «г» ч.3 ст.158 и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.