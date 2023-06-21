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НовостиОбщество21 июня 2023 14:17

В Белгородской области прошел экологический субботник «Зеленая весна»

Его участники привели в порядок прибрежную зону вблизи урочища «Сосновка»
Алексей СЕРГУНИН
Привели в порядок не только этот участок, но и примыкающую к урочищу прибрежную территорию реки Северский Донец.

Привели в порядок не только этот участок, но и примыкающую к урочищу прибрежную территорию реки Северский Донец.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Волонтеры и неравнодушные экологи очищали от ветроломных, буреломных, отстающих в росте и не имеющих эстетической ценности деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Привели в порядок не только этот участок, но и примыкающую к урочищу прибрежную территорию реки Северский Донец.

- Поросль мешает взрослым деревьям расти и формироваться. Чтобы деревья не болели, нужно прореживать насаждения. Здесь есть, конечно, лесная составляющая, но мероприятие также повышает эстетическую составляющую, – рассказал заместитель директора ОКУ «Белгородское лесничество», лесничий Роман Усанкин.