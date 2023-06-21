Белгородка стала вице-чемпионкой России по тяжелой атлетике

В чемпионате страны приняли участие около 250 спортсменов из 51 региона страны. Победители среди мужчин и женщин будут представлять сборную России на международных соревнованиях в Минске. По результатам турнира белгородская спортсменка Мария Груздова завоевала три серебряные медали. Воспитанница Дмитрия Водяхи выступала в дисциплинах «рывок», «толчок» и «сумма двоеборья».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Мария Груздова завоевала золото в Минске. А до этого наша землячка победила на Спартакиаде учащихся России.