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НовостиСпорт21 июня 2023 14:11

Белгородка стала вице-чемпионкой России по тяжелой атлетике

Состязания прошли в СК «Звездный» в Новом Уренгое
Алексей СЕРГУНИН

В чемпионате страны приняли участие около 250 спортсменов из 51 региона страны. Победители среди мужчин и женщин будут представлять сборную России на международных соревнованиях в Минске. По результатам турнира белгородская спортсменка Мария Груздова завоевала три серебряные медали. Воспитанница Дмитрия Водяхи выступала в дисциплинах «рывок», «толчок» и «сумма двоеборья».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Мария Груздова завоевала золото в Минске. А до этого наша землячка победила на Спартакиаде учащихся России.