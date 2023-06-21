До +28 градусов потеплеет в Белгородской области 22 июня 2023

В Белгороде ночью 10-12 градусов выше ноля, днем от +25 до +27 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +23 до +28 градусов. В Белгороде ночью 10-12 градусов выше ноля, днем от +25 до +27 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в тёплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травы не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

Сотрудники МЧС России рекомендуют водителям перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В летнюю пору особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.