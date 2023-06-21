Белгородцы могут обратиться на «горячую линию» министерства образования региона

Операторы принимают обращения по вопросам летнего отдыха детей, образовательного процесса, проведения выпускных вечеров и вручения аттестатов школьникам, а также по вопросам поступления в колледжи и вузы. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области. Время работы линии - с 9:00 до 18:00.

Кроме того, белгородцы могут круглосуточно обращаться по Единому номеру «горячей линии» министерства образования Белгородской области: 8 (4722) 32-40-34. Ночью звонок примет автоответчик, а в рабочее время обратившемуся перезвонит специалист.