Пятая белгородская выпускница набрала 200 баллов по ЕГЭ

Татьяна Василенко. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Ученица Щербаковской СОШ Алексеевского городского округа Татьяна Василенко стала пятой в Белгородской области 200-балльницей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Девушка показала наивысшие результаты на экзаменах по русскому языку и обществознанию.

- ЕГЭ – это важный этап в жизни большинства школьников, в том числе и для меня. Подготовка к экзамену была непростой: я занималась в школе, дома, посещала элективные курсы, использовала различные Интернет-ресурсы, чтобы получить заветные 100 баллов. Но достичь такого результата мне помог не только упорный труд, но и любовь к выбранным предметам – русскому языку и обществознанию, и, конечно, поддержка людей, которые меня окружали: родителей, друзей и учителей, - поделилась впечатлениями Татьяна.