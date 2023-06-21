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НовостиОбщество21 июня 2023 12:58

Пятая белгородская выпускница набрала 200 баллов по ЕГЭ

Татьяна Василенко показала наивысшие результаты на экзаменах по русскому языку и обществознанию
Алексей СЕРГУНИН
Татьяна Василенко. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Татьяна Василенко. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Ученица Щербаковской СОШ Алексеевского городского округа Татьяна Василенко стала пятой в Белгородской области 200-балльницей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. Девушка показала наивысшие результаты на экзаменах по русскому языку и обществознанию.

- ЕГЭ – это важный этап в жизни большинства школьников, в том числе и для меня. Подготовка к экзамену была непростой: я занималась в школе, дома, посещала элективные курсы, использовала различные Интернет-ресурсы, чтобы получить заветные 100 баллов. Но достичь такого результата мне помог не только упорный труд, но и любовь к выбранным предметам – русскому языку и обществознанию, и, конечно, поддержка людей, которые меня окружали: родителей, друзей и учителей, - поделилась впечатлениями Татьяна.