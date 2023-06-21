Больница в Шебекино Белгородской области возобновила работу

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Сегодня, 21 июня, с 8:00 медработники приступили к оказанию плановой и неотложной помощи жителям Шебекино, остающимся в городе. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Прием пациентов в хирургическом корпусе больницы ведут дежурные бригады, в состав которых входят терапевт, педиатр, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, реаниматолог. В случае необходимости для шебекинцев будут дополнительно организованы приемы узких специалистов и проведение дополнительных исследований. Дежурные бригады будут вести прием круглосуточно. Если пациентам потребуется стационарное лечение, их доставят в медорганизации области бригады скорой помощи.