2,7 тысячи жителей Белгородской области получили пенсионные накопления в 2023 году

Выплата за счет средств пенсионных накоплений осуществляется по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин независимо от возникновения права на страховую пенсию по старости. Выплата средств носит исключительно заявительный характер. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Правом получить единовременную выплату, то есть все средства пенсионных накоплений одномоментно и одной суммой, обладают мужчины 1953-66 года рождения и женщины 1957-66 года рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 годы, участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, граждане, рождённые в 1967 году и позднее и имеющие пенсионные накопления.

Уточнить в каком фонде находятся средства, белгородцы могут в личном кабинете гражданина на сайте sfr.gov.ru в разделе «Индивидуальный лицевой счёт»/«Получить информацию о сформированных пенсионных правах».