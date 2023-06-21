Следком РФ разыскивает жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов ВСУ

Фото пресс-службы регионального Следкома.

СК РФ расследует факты обстрелов Белгородской области. Следком ищет жителей Шебекино и округа, имущество которых (дома, квартиры, хозпостройки, автомобили и т. д.) пострадало или разрушено в ходе обстрелов в мае – июне 2023 года.

В соответствии с действующим законодательством, в случае утраты или повреждения имущества люди признаются потерпевшими. Им по уголовному делу предоставляются копии необходимых процессуальных документов, подтверждающих факт причинения имущественного ущерба. Копии могут быть использованы для решения финансовых вопросов в кредитных, страховых и других организациях.

СК РФ по Белгородской области просит шебекинцев для проведения необходимых процессуальных действий и дальнейшего взаимодействия обратиться по телефону 8 (4722) 739-196. Пострадавшим окажут необходимую правовую помощь.