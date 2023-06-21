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НовостиОбщество21 июня 2023 10:59

В Белгородской агломерации на пригородном маршруте № 102А «Энергомаш - Головино» заработала система оплаты проезда вход/выход

Теперь банковскую карту нужно прикладывать к валидатору дважды
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счёта. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. С расписанием, схемами движения маршрутов и остановками общественного транспорта можно ознакомиться на интерактивной карте.