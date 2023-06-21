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НовостиОбщество21 июня 2023 10:30

В Белгороде продолжают восстанавливать многоквартирный дом на Свято-Троицком бульваре, где в ночь с 16 на 17 июня произошел пожар

Ход работ проверил мэр Валентин Демидов
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Обслуживающая организация продолжает демонтаж неработающего оборудования и проводки, очищает технические помещения. Сделан запрос поставщикам комплектующих для котельной. В результате пожара сгорела электрика: питающая проводка, контроллеры. После получения коммерческого предложения со стоимостью и сроками поставки будет составлен детальный график ремонта. Пока же собран практически полностью один из четырех котлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

- Завершили работу строительные эксперты БГТУ. Они обследовали несущие конструкции купола и с помощью специализированных приборов оценили пространственную жесткость, наличие дефектов. Теперь ждем их экспертное заключение, чтобы подготовить проект восстановительных работ. Под моим личным контролем – буду рассказывать вам. Причины возникновения пожара устанавливаются – ждем официальные результаты расследования, - уточнил градоначальник.