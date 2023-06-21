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НовостиОбщество21 июня 2023 9:48

Жители Белгородской области смогут принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

На выбор наших земляков будут представлены 1000 вакансий
Алексей СЕРГУНИН
Мероприятия ярмарки пройдут почти на 1,5 тысячи площадок по всей стране.

Мероприятия ярмарки пройдут почти на 1,5 тысячи площадок по всей стране.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

23 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия ярмарки пройдут почти на 1,5 тысячи площадок по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В нашем регионе с 10 до 13 часов будут открыты три площадки – в Центре культурного развития «Молодёжный» (Старый Оскол, микрорайон Макаренко, д. 7а), в кондитерском объединении «Славянка» (Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, д. 65), в Губкинском кадровом центре (Губкин, ул. Демократическая, д. 2а).

На ярмарке трудоустройства будут представлены порядка 1000 вакансий от 30 предприятий региона. Участники ярмарки смогут посетить различные интерактивные площадки, где их проинформируют о положении на рынке труда, государственных услугах и сервисах службы занятости, ознакомят со специализированным банком вакансий для разных категорий граждан, научат правильно составлять резюме, о возможности получения финансовой помощи на развитие собственного дела.