Жители Белгородской области смогут принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Мероприятия ярмарки пройдут почти на 1,5 тысячи площадок по всей стране. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

23 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия ярмарки пройдут почти на 1,5 тысячи площадок по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В нашем регионе с 10 до 13 часов будут открыты три площадки – в Центре культурного развития «Молодёжный» (Старый Оскол, микрорайон Макаренко, д. 7а), в кондитерском объединении «Славянка» (Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, д. 65), в Губкинском кадровом центре (Губкин, ул. Демократическая, д. 2а).

На ярмарке трудоустройства будут представлены порядка 1000 вакансий от 30 предприятий региона. Участники ярмарки смогут посетить различные интерактивные площадки, где их проинформируют о положении на рынке труда, государственных услугах и сервисах службы занятости, ознакомят со специализированным банком вакансий для разных категорий граждан, научат правильно составлять резюме, о возможности получения финансовой помощи на развитие собственного дела.