В Белгородской области в столкновении «Хавала» и «Митсубиси» пострадала автоледи

Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, вчера, 20 июня, в 19:00 в Старом Осколе на пересечении 6 пер. Владимирского с ул. Владимирской, 39-летний водитель ехал за рулем «Хавала». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В районе дома № 30 при проезде нерегулируемого неравнозначного перекрестка он не предоставил преимущество в движении «Митсубиси» под управлением 32-летней женщины и столкнулся с ней. В результате ДТП водитель «Митсубиси» получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» с автобусом пострадали пять человек.