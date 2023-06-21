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НовостиОбщество21 июня 2023 8:56

Белгородцы могут посетить Музей Победы в онлайн-формате 22 июня 2023

Виртуальных гостей приглашают отправиться на экскурсию по выставке «Июнь 1941. До и после»
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

22 июня можно присоединиться к виртуальным экскурсиям по выставкам, посвященным начальному этапу Великой Отечественной войны, а также увидеть новую серию «Не забывайте» проекта «Главные детские песни» и советский кинофильм. Программа доступна на сайте Музея Победы. Об этом сообщает телеграм-канала правительства Белгородской области.

Виртуальных гостей приглашают отправиться на экскурсию по выставке «Июнь 1941. До и после». Ведущая раскроет истории уникальных экспонатов из фондов Музея Победы, Российского национального музея музыки и частных собраний. Зрители увидят живописные полотна, деревянные и литые бронзовые скульптуры, военную форму и гражданскую одежду 1930–40 годов.