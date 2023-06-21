Пьяный белгородец набросился с кулаками на чужую машину

Разозлившись, подозреваемый вышел на парковку и стал наносить удары по чужому транспортному средству руками, ногами и камнем. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 23-летний житель областного центра, который сообщил, что его автомобиль «ВАЗ 21140» повредили. О случившемся мужчина узнал от знакомых. Они позвонили автовладельцу и сообщили, что на парковке по его машине бьет мужчина, находящийся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Выехавший по указанному адресу участковый задержал подозреваемого – 32-летнего мужчину, который к тому же находился за рулем своей машины. По предварительным данным, злоумышленник, будучи нетрезвым, двигался по дворовой территории на своем автомобиле. Одна из машин помешала ему проехать. Разозлившись, подозреваемый вышел на парковку и стал наносить удары по чужому транспортному средству руками, ногами и камнем. Сумма ущерба составила более 42 тысячи рублей.

В соответствии с ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлен административный материал ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.