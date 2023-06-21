Вячеслав Гладков: «В этом году в Белгородской области отремонтируют 300 км дорог»

Общий объем финансирования ремонтных работ на участке составил 97,6 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году на территории Белгородской области ведутся активные работы по ремонту дорог. Обновляется полотно на трассах регионального и местного значения, реконструируются искусственные сооружения. По планам до конца года привести в нормативное состояние порядка трехсот километров автомобильных дорог. Об этом в традиционном утреннем обращении рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Продолжаем мирную повестку. В этом году в нормативное состояние приведем 300 километров автомобильных дорог Белгородской области. Например, досрочно сдали объездную дорогу к селу Дмитриевка Ракитянского района. Дорога не ремонтировалась 15 лет. Рад, что удалось выполнить обещание перед жителями, - сказал глава региона.

Ремонт на участке автодороги общего пользования межмуниципального значения «Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка – Дмитриевка» на территории Ракитянского района удалось завершить на два месяца раньше установленного срока. В нормативное состояние привели 4,9 км дорожного полотна. Работы проводились в рамках реализации областной программы дорожных работ.

Так, подрядчик во время ремонта укрепил основание ресайклером и уложил два слоя асфальтобетона. Помимо этого, была обновлена остановка общественного транспорта и отремонтированы подходы к ней. Рабочие также заменили автопавильон, на опасных участках установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и оцинкованное перильное ограждение.

Отметим, общий объем финансирования ремонтных работ на участке составил 97,6 миллионов рублей.