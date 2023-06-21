934 белгородца, потерявших дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье

Уведомления получили 1469 человек из 1755 собственников, утративших жилье, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1344 собственников, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 934 белгородца.

- За последнюю неделю видим динамику в увеличении количества людей, которые определяются с выбором жилья. В основном это связано со сроками, установленными для принятия решения о согласии на данный вид компенсации, который постановлением Правительства Белгородской области № 82-пп установлен до 1 июля, - отметила чиновница.

На сегодняшний день заключено 432 контракта с застройщиками, как на готовые, так и на строящиеся жилые помещения со сроком ввода в третьем - четвертом квартале текущего года.

Напомним, что с февраля 2023 года в регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Решением Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.