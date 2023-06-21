Белгородец ударил жену собутыльника топором по голове

Во время борьбы за топор женщина получила ранение в области грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с травмами криминального происхождения обратилась 36-летняя женщина. Участковые выяснили, что она пострадала в ходе конфликта с 48-летним односельчанином. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, потерпевшая и её сожитель распивали алкоголь дома у подозреваемого. После застолья между мужчинами произошел конфликт. Женщина, которая к тому времени ушла, услышав шум, решила вернуться и вступилась за своего возлюбленного. Во время выяснения отношений оппонент сожителя ударил ее обухом топора по голове. Потерпевшая попыталась отнять у злоумышленника орудие. Во время борьбы за топор она получила ранение в области грудной клетки. Покинув место происшествия, пара вызвала скорую помощь.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.