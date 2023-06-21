Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 6:34

Еще 160 белгородских детей отправляются на отдых в Крым

Всего в «Артеке» в этом году отдохнут 560 юных жителей нашего региона
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 июня, отправляем 160 маленьких жителей Белгородской области поедут в «Артек». Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В целом в «Артеке» в этом году отдохнет 560 детей из Белгородской области.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 июня 215 школьников из Шебекинского горокруга Белгородской области отправились на летний отдых в Крым. В детских оздоровительных лагерях белгородские школьники проведут 21 день. В поездке ребят сопровождают учителя, психологи, социальные педагоги, медики и специалисты управления образования.