Под Белгородом студент спас едва не утонувшего сверстника

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19-летний студент белгородского «Технолога» Павел Федлюк, решивший подработать на летних каникулах спасателем, предотвратил трагедию. Инцидент произошел на пляже «Островок» в Белгородском районе 16 июня.

Один из отдыхающих решил искупаться, и буквально в пяти метрах от берега начал тонуть. Юный спасатель без раздумий бросился на помощь утопающему. Он вытащил молодого человека на берег и оказал ему первую помощь до приезда скорой. Пострадавший успел нахлебаться воды и был почти без сознания. Павел сумел привести парня в чувства и передал медикам. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.

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Врачи скорой пожали молодому спасателю руку, отметив, что он подарил пареньку вторую жизнь. Сам Павел себя героем не считает, и говорит, что выбрал такую подработку из-за сильного желания помогать людям и быть полезным для общества.