Больше 450 человек проводят мониторинг и оценку поврежденного жилья в белгородском Шебекино

Команда администрации Белгорода присоединилась к обследованию поврежденного жилья.

В Шебекино приступили к масштабной оценке ущерба, который был нанесен в результате массированных обстрелов ВСУ. В процессе мониторинга задействованы специалисты из всех муниципалитетов Белгородской области.

- Объем работы очень большой. Поэтому, чтобы максимально быстро ее выполнить, мы собрали специалистов из всех районов и округов Белгородской области, из органов государственной власти. Сейчас более 450 человек одновременно проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья, - заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что параллельно в городе начали восстанавливать поврежденные крыши и менять стеклопакеты в жилых домах.

- Наша задача – до осенних дождей выполнить работу, конечно, если оперативная обстановка позволит, вернуть людей в места постоянного проживания. Также завершаются работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения ряда улиц. В целом энергоснабжение города восстановлено, - рассказал Гладков.