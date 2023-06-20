Белгородцы смогут без пропуска въезжать в Шебекино с 21 июня

Жители смогут въехать в Шебекино без пропусков, но только в определенное время. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору на то, что шебекинцы проводят много времени в ожидании пропуска, который позволит им въехать домой за необходимыми вещами. Вячеслав Гладков заверил белгородку, что такие меры приняты не просто так, а, чтобы защитить имущество выехавших жителей от посторонних.

Глава региона также добавил, что с завтрашнего дня, с 21 июня, жители смогут въехать в Шебекино без пропусков, но только в определенное время.

- С шести утра до девяти вечера машины в Шебекино могут проезжать свободно, без пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд будет запрещен, а выезд — разрешен. Но полиция и сотрудники ГИБДД все равно имеют право проверять то, что покажется им подозрительным, - подчеркнул губернатор Белгородской области.