Белгородский губернатор назвал районы, где сохранится удаленка с 1 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, в каких районах и городских округах сохранится дистанционный формат обучения. По-прежнему на удаленке останутся школьники семи приграничных территорий: Грайворонского, Шебекинского, Валуйского городскиих округов, Краснояружского, Борисовского, Волоконовского и части Белгородского районов.

Некоторые муниципалитеты Белгородской области с 1 сентября возобновят обучение в очном формате.

Напомним, с 11 октября 2022 года в связи с оперативной обстановкой в Белгороде и еще 10 районах и городских округах был введен дистанционный формат обучения.