Белгородцам предлагают пройти бесплатное медицинское обследование

Белгородцев приглашают бесплатно проверить свое здоровье.

Белгородцев приглашают в пятницу, 23 июня, бесплатно проверить свое здоровье. Профилактическая акция пройдет в областном центре возле КЦ «Октябрь». Она организована специалистами областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Любой желающий белгородец сможет пройти экспресс-обследвоание на уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, получить консультацию терапевта по всем выявленным факторам риска и посетить мастер-классы по физической активности. Помимо этого, жители города и области смогут позаниматься лечебной физкультурой на свежем воздухе.

Дата: 23 июня 2023г.

Время: с 10:00 до 13:00

Место: КЦ «Октябрь», г. Белгород, ул. Н.Островского, 20.