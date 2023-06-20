10 сентября пройдут выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва

Фото: с сайта администрации Белгорода.

В областном центре 10 сентября состоятся выборы депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва. Срок полномочий действующих депутатов истекает в сентябре. Согласно уставу города, Белгородский городской Совет формируется из 39 депутатов.

Как сообщается на сайте мэрии Белгорода, 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам. Остальные 12 мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.