До конца года в Белгородской области появится еще один приют для собак

На реализацию проекта необходимо 20 млн рублей, пока есть только четыре. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Губкине до конца года построят новый приют для бездомных животных. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что деньги на него выделяются из внебюджетных источников.

Ранее питомник собирались строить в Шебекино, но из-за постоянных обстрелов объект перенесли в Губкин. И закупленные материалы передали в муниципалитет. На реализацию проекта необходимо 20 млн рублей, пока есть только четыре.

- Мы планировали в прошлом году за счет внебюджетных средств построить в Шебекинском округе, не получилось, поэтому, часть материалов переносим на губкинскую площадку. Общий объем строительства там порядка 20 млн рублей. На сегодняшний день есть порядка 4 млн рублей, еще 16 млн нам необходимо предпринять для того, чтобы этот процесс завершить в 2023 году. Мы пытаемся решить проблему в непростых условиях сокращения доходов от предприятий, но уверен, что мы с этой задачей справимся, и в этом году у Губкинского округа появится свой приют, - отметил Вячеслав Гладков.