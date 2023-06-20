Белгородские выпускники могут онлайн подать заявление в любой вуз страны

В этом году заявление в вуз белгородские абитуриенты могут подать через портал Госуслуг. При этом выбрать можно до пяти специальностей в каждом. К сервису уже подключены 1022 вуза страны.

Заявления принимаются на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

На бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа. Причем «платники» могут заключить договор с вузом также онлайн с помощью приложения «Госключ».

Для поступления онлайн, необходимо:

запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз;

заполнить заявление, указать приоритеты зачисления и желаемую форму обучения;

отправить заявление и отслеживать своё место в конкурсных списках в реальном времени;

подать оригинал документа об образовании онлайн;

получить уведомление о зачислении.

Для абитуриентов доступен круглосуточный Единый контактный центр поддержки: 8-800-100-20-17.