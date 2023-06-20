В белгородской Росгвардии подвели итоги работы за первое полугодие

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Герой России, первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вячеслав Пытков подвел итоги работы белгородских росгвардейцев в первом полугодии 2023 года. Он отметил, что личный состав Управления продолжает выполнять служебно-боевые задачи в сложных условиях, проявляет высокий профессионализм, дисциплинированность, выдержку и отвагу.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин подчеркнул, что возложенные задачи решались комплексно, с привлечением различных подразделений Управления.

Так, сегодня под надзором вневедомственной охраны находится более 3400 объектов, свыше 5000 мест проживания и хранения имущества граждан, а также около 1300 транспортных средств. За 6 месяцев экипажи отработали свыше 800 выездов на охраняемые объекты. Сотрудники вневедомственной охраны задержали около 1,2 тыс. правонарушителей, в том числе 27 по подозрению в совершении преступлений, установлено местонахождение 7 лиц, находящихся в розыске.

Бойцы белгородских ОМОН «Острог» и СОБР «Белогор» выполнили свыше тысячи задач, задержали 22 гражданина по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, свыше 900 боеприпасов, более 130 кг взрывчатых веществ и 1300 взрывоопасных предметов, а также порядка 6 миллионов рублей.

С начала года в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области поступило почти 7 тысяч заявлений, 98,5% из которых поступили в электронном виде через Единый портал госуслуг.