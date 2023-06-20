Белгородец украл у упавшего на улице мужчины телефон

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Находясь на маршруте патрулирования в Вейделевке сотрудники ППС задержали вора. Полицейские заметили двух мужчин, один из которых догонял другого. Пытавшегося скрыться 24-летнего местного жителя правоохранители догнали и выяснили обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, молодой человек за несколько минут до этого вытащил из кармана споткнувшегося и упавшего на улице прохожего телефон. Пострадавший мужчина около пятисот метров гнался за злоумышленником и требовал вернуть мобильник. Патрульные вовремя пришли на помощь. Задержанный указал место, куда во время погони выбросил украденный телефон. Полиция нашла и изъяла его.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.