Под обстрел ВСУ попал белгородский хутор Леоновка

Осколки снарядов повредили два дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 июня, под обстрел со стороны Украины попал хутор Леоновка в Валуйском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка. Оперативные и аварийные службы на месте, проводится подомовой обход территории, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.