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НовостиПолитика20 июня 2023 12:57

Под обстрел ВСУ попал белгородский хутор Леоновка

Осколки снарядов повредили два частных дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Осколки снарядов повредили два дома.

Осколки снарядов повредили два дома.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 20 июня, под обстрел со стороны Украины попал хутор Леоновка в Валуйском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка. Оперативные и аварийные службы на месте, проводится подомовой обход территории, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.