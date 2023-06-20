Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:52

Больше 3 млн рублей задолжала работникам по зарплате белгородская компания

Руководителю предприятия внесли представление в связи с нарушениями
Наталия ИЛЮШНИКОВА

47 сотрудников одного из предприятий в Белгородской области не смогли вовремя получить положенную заработную плату. Долг работодателя в общей сложности составил около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Помимо задержки выплат, среди нарушений со стороны предприятия в надзорном ведомстве также выявили задержку сроков окончательного расчета по зарплате в отношении двух уже уволившихся сотрудников.

Прокурор внес представление руководителю компании. По факту нарушения срока выплаты зарплаты возбудили три административных дела. На сегодняшний день задолженность по зарплате фирма погасила. Директор был оштрафован на общую сумму в 43 тысячи рублей.