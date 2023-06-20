Больше 3 млн рублей задолжала работникам по зарплате белгородская компания

47 сотрудников одного из предприятий в Белгородской области не смогли вовремя получить положенную заработную плату. Долг работодателя в общей сложности составил около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Помимо задержки выплат, среди нарушений со стороны предприятия в надзорном ведомстве также выявили задержку сроков окончательного расчета по зарплате в отношении двух уже уволившихся сотрудников.

Прокурор внес представление руководителю компании. По факту нарушения срока выплаты зарплаты возбудили три административных дела. На сегодняшний день задолженность по зарплате фирма погасила. Директор был оштрафован на общую сумму в 43 тысячи рублей.