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НовостиПолитика20 июня 2023 11:47

Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 100 раз за сутки

Шесть муниципалитетов региона подверглись атаке со стороны Украины 19 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 100 раз за сутки

Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 100 раз за сутки

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал статисту обстрелов со стороны ВСУ за сутки. Под огнем 19 июня оказались шесть муниципалитетов региона.

Так, в селе Солнцевка Белгородского района зафиксировано 23 прилета. Обстрел велся из артиллерии. В Журавлевке дроны сбросили две мины и одну гранату.

В Валуйском горокруге обстреляли Михайловку – насчитали 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. Один прилет пришелся по Соболевке. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

30 раз попал под обстрел Волоконовский район: по 15 прилетов пришлись на Старый и Тишанку. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский округ атаковали 18 раз. Десять из них пришлись на Сподарюшино. Пять снарядов выпустили по Горьковскому, а еще три – по Порозу. В последнем посечены фасады и крыши, выбиты окна.

В Краснояружском районе обстреляли Репяховку. Там зафиксировали четыре снаряда. Еще пять прилетели в Вязовое.

В Шебекинском горокруге 9 минометных снарядов выпустили по хутору Балки. В Середе зафиксировано шесть прилетов. Пять боеприпасов разорвалось на пункте пропуска в Шебекино. В Муроме БПЛА скинул взрывчатку. Никто не пострадал.