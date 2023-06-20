Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 100 раз за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал статисту обстрелов со стороны ВСУ за сутки. Под огнем 19 июня оказались шесть муниципалитетов региона.

Так, в селе Солнцевка Белгородского района зафиксировано 23 прилета. Обстрел велся из артиллерии. В Журавлевке дроны сбросили две мины и одну гранату.

В Валуйском горокруге обстреляли Михайловку – насчитали 15 снарядов из реактивной системы залпового огня. Один прилет пришелся по Соболевке. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

30 раз попал под обстрел Волоконовский район: по 15 прилетов пришлись на Старый и Тишанку. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский округ атаковали 18 раз. Десять из них пришлись на Сподарюшино. Пять снарядов выпустили по Горьковскому, а еще три – по Порозу. В последнем посечены фасады и крыши, выбиты окна.

В Краснояружском районе обстреляли Репяховку. Там зафиксировали четыре снаряда. Еще пять прилетели в Вязовое.

В Шебекинском горокруге 9 минометных снарядов выпустили по хутору Балки. В Середе зафиксировано шесть прилетов. Пять боеприпасов разорвалось на пункте пропуска в Шебекино. В Муроме БПЛА скинул взрывчатку. Никто не пострадал.