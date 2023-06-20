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НовостиОбщество20 июня 2023 11:24

Еще 30 белгородских школьников отправились в лагерь в Анапу

В «Смене» ребята познакомятся с актерами театра и кино, представителями IT-компаний, общественными деятелями
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

Сегодня еще тридцать школьников из Белгородской области отправились на летний отдых в Краснодарский край. Во Всероссийский детский цент «Смена» поехали дети из трех муниципалитетов региона. По десять человек их Грайворонского, Шебекинского и Валуйского городских округовбудут отдыхать и заряжаться энергией солнца и творчества. Это школьники, добившиеся успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также дети участников СВО. В Анапе ребята будут отдыхать 21 день.

Для ребят на площадках четырех локаций – «Лидер», «Профи», «Арт», «ПрофессиУМ» – подготовлены уникальные образовательные программы. В гости к сменовцам приедут представители ведущих российских промышленных и IT-компаний, общественные деятели, волонтёры, известные актеры театра и кино.