В Белгороде три района на две недели останутся без горячей воды

Фото: пресс-служба филиала АО "Квадра"-"Белгородская генерация".

С сегодняшнего дня без горячей воды останутся три района Белгорода. Плановое отключение коснется Центрального и Северного районов, а также Левобережья. О сроках напомнили в областном министерстве ЖКХ.

Отключение в областном центре запланировано на срок с 20 июня по 3 июля. Возобновят подачу горячей воды в течение дня 4 июля.

Такие меры связаны с тем, что в ближайшие две недели пройдут гидравлические испытания и ремонт теплосетей в контуре Белгородской ТЭЦ.

Испытание теплосетей повышенным давлением – необходимая мера для выявления изношенных участков трубопроводов и своевременного их ремонта.

Энергетики просят белгородцев с пониманием отнестись к временному отсутствию горячей воды и соблюдать меры предосторожности вблизи ремонтируемых участков: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не располагать автотранспорт на люках тепловых камер и рядом с ними.