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НовостиОбщество20 июня 2023 10:41

Белгородцев приглашают присоединиться к «Минуте молчания» 22 июня

Акция пройдет по всей территории страны
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Одновременно по всей России 22 июня будет объявлена минута молчания в память о начале Великой Отечественной воны.

В 12:15 по всей стране на одну минуту замрет жизнь. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. На одну минуту прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов. Не будут работать кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт. Горожан призывают остановить на эту минуту и личные автомобили.

Белгородцев приглашают присоединиться к акции «Минута молчания», вспомнить одну из самых трагичных страниц истории нашей Родины и почтить память предков.