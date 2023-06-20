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НовостиОбщество20 июня 2023 9:38

На поддержку белгородских НКО направят 22 миллиона рублей

Победителями второго конкурса Фонда президентских грантов стали 30 некоммерческих организаций региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во втором конкурсе ФПГ на господдержку претендовали более 11,3 тысячи общественных инициатив из 88 регионов страны. Победителями стали 1 504 некоммерческие организации.

Среди заявок были проекты различной тематики социальной направленности: социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и другие.

В Белгородскую область в 2023 году в рамках двух конкурсов ФПГ уже привлечено около 76 млн рублей.

Одним из победителей стал проект БРО общества глухих. На средства гранта проведут курсы повышения квалификации переводчиков русского жестового языка – сурдопереводчиков общества глухих, учреждений СПО и органов соцзащиты населения.

В рамках проекта «СВОи Герои» Яковлевской общественной организацией «Историко-поисковый клуб «Патриот» будут проводиться выставки о героях СВО.

Самую большую сумму на реализацию проекта «Межрегиональное военно-спортивное испытание «ПУТЬ СИЛЫ 2024: ОБОРОНА» получила БОО «Спортивно-патриотический клуб «Белогор» - почти 3 млн рублей. Клуб каждый год проводит мероприятия по военно-патриотической допризывной подготовке молодежи.