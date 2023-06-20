На поддержку белгородских НКО направят 22 миллиона рублей

Во втором конкурсе ФПГ на господдержку претендовали более 11,3 тысячи общественных инициатив из 88 регионов страны. Победителями стали 1 504 некоммерческие организации.

Среди заявок были проекты различной тематики социальной направленности: социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и другие.

В Белгородскую область в 2023 году в рамках двух конкурсов ФПГ уже привлечено около 76 млн рублей.

Одним из победителей стал проект БРО общества глухих. На средства гранта проведут курсы повышения квалификации переводчиков русского жестового языка – сурдопереводчиков общества глухих, учреждений СПО и органов соцзащиты населения.

В рамках проекта «СВОи Герои» Яковлевской общественной организацией «Историко-поисковый клуб «Патриот» будут проводиться выставки о героях СВО.

Самую большую сумму на реализацию проекта «Межрегиональное военно-спортивное испытание «ПУТЬ СИЛЫ 2024: ОБОРОНА» получила БОО «Спортивно-патриотический клуб «Белогор» - почти 3 млн рублей. Клуб каждый год проводит мероприятия по военно-патриотической допризывной подготовке молодежи.