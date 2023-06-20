В Белгороде не публиковали афишу летних мероприятий для перестраховки

Афишу мероприятий проекта «Белгородское лето» опубликуют на этой неделе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира белгородцы спросили губернатора, почему нигде нельзя найти афишу мероприятий проекта «Белгородское лето». Есть только расписание фильмов, а вот информацию про мастер-классы и конкурсы найти невозможно.

Вячеслав Гладков отметил, что администрация Белгорода таким образом решила перестраховаться, чтобы избежать большого скопления людей. Губернатор поручил мэрии исправить ситуацию. Афишу мероприятий опубликуют уже на этой неделе.

- Может и правильно. В достаточно неспокойное время живем, в том числе и Белгород. Афиши не было. Но дал команду, чтобы максимально эту информацию распространили. На этой неделе все поправим, - заявил глава Белгородской области.