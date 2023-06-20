Животных из белгородского приграничья разместили в приюте Строителя. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В приюте города Строитель поселили животных из приграничных муниципалитетов Белгородской области. В общей сложности на территории могут принять 100 четвероногих.

Питомник для собак работает с апреля этого года Его построили по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Организация занимается отловом и содержанием бездомных собак.

Сейчас кроме отловленных животных в приюте находятся собаки из города Шебекино, сел Архангельское и Новая Таволжанка. Пока некоторых хвостатых держат на карантине.

Своих питомцев часто навещают хозяева. Они привозят собакам еду, выгуливают их на площадке. Волонтеры доставляют разнообразное питание и игрушки для щенков.