Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 8:37

Животных из белгородского приграничья разместили в приюте Строителя

Всего на площадке могут принять до 100 питомцев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Животных из белгородского приграничья разместили в приюте Строителя.

Животных из белгородского приграничья разместили в приюте Строителя.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В приюте города Строитель поселили животных из приграничных муниципалитетов Белгородской области. В общей сложности на территории могут принять 100 четвероногих.

Питомник для собак работает с апреля этого года Его построили по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Организация занимается отловом и содержанием бездомных собак.

Сейчас кроме отловленных животных в приюте находятся собаки из города Шебекино, сел Архангельское и Новая Таволжанка. Пока некоторых хвостатых держат на карантине.

Своих питомцев часто навещают хозяева. Они привозят собакам еду, выгуливают их на площадке. Волонтеры доставляют разнообразное питание и игрушки для щенков.