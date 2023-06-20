Татьяна Москалькова с рабочим визитом приехала в Белгородскую область

Москалькова посмотрит проблемы, с которыми столкнулись жители белгородского приграничья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня с рабочим визитом в Белгородскую область приехала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, омбудсмен посмотрит проблемы, с которыми столкнулись жители белгородского приграничья.

- Очень благодарен, что она приезжает к нам. Цель – посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов, - сказал Гладков.

Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что необходимо создать правовой статус переселенцев из Белгородской области для сохранения социальных гарантий и предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам.