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НовостиОбщество20 июня 2023 7:42

Татьяна Москалькова с рабочим визитом приехала в Белгородскую область

Уполномоченная по правам человека РФ обсудит проблемы жителей обстреливаемых территорий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Москалькова посмотрит проблемы, с которыми столкнулись жители белгородского приграничья.

Москалькова посмотрит проблемы, с которыми столкнулись жители белгородского приграничья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня с рабочим визитом в Белгородскую область приехала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, омбудсмен посмотрит проблемы, с которыми столкнулись жители белгородского приграничья.

- Очень благодарен, что она приезжает к нам. Цель – посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселенных городов и сел, жители Шебекинского и Грайворонского округов, - сказал Гладков.

Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что необходимо создать правовой статус переселенцев из Белгородской области для сохранения социальных гарантий и предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам.