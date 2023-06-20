Смена военно-исторических сборов «Армата» открылась еще в одном районе Белгородчины

фото: @belregion_ru

В Чернянском районе Белгородской области открылась первая смена военно-исторических сборов «Армата». Это уже четвертая площадка, где летом этого года проходят сборы.

Порядка сотни курсантов на территории палаточного лагеря в течение пяти дней будут жить по армейскому уставу - ходить в караулы, дежурить на кухне, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Ребята пройдут экспресс-курс обучения по военно-медицинской, тактической, радиационно-химической, строевой и физической подготовке, научатся стрелять из лазерного и пневматического оружия. А, главное, они объединятся в «Войсковое братство».

фото: @belregion_ru

Кроме того, в этом году, на всех площадках «Арматы» запланировано изучение новых дисциплин: правила оказания первой доврачебной помощи, основы безопасности и жизнедеятельности, правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, пилотирование БПЛА, ориентирование, топография, «спасение на воде», в рамках которой каждый курсант научится преодолевать водные преграды самостоятельно и при необходимости оказывать помощь своему товарищу.

За смену курсанты испытают на себе условия армейского быта в военно-полевых условиях и распорядка дня, построенного согласно уставу вооруженных сил РФ.