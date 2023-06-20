Белгородцы пожаловались на поздние оповещения об обстрелах и плохие укрытия. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями Валуйского городского округа. Вчера, 19 июня, ранним утром город попал под обстрел ВСУ, пострадали 8 жителей, включая ребенка.

После обстрела у валуйчан остались вопросы по оповещениям и содержанию подвалов и укрытий. Смс об атаке пришла спустя час, после начала обстрела. А в подвалах не оказалось света и воды.

- Замечания все справедливы. Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения — ситуацию точно поправим. Приедут начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев, министр ЖКХ Алексей Николаевич Ботвиньев — встретятся с людьми, на все вопросы постараются быстро ответить, - сказал губернатор.

Также Гладков отметил, что главе округа Алексею Дыбову нужно усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом.

- В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий. От этого зависит судьба не только наша, но и наших близких, - подчеркнул Гладков.