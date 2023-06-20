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НовостиОбщество20 июня 2023 6:12

В белгородском Шебекино сегодня начнут полномасштабное обследование квартир и домов

Об этом заявил губернатор в утреннем обращении в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородском Шебекино сегодня начнут полномасштабное обследование квартир и домов.

В белгородском Шебекино сегодня начнут полномасштабное обследование квартир и домов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Уже с сегодняшнего дня в Шебекинском городском округе приступят к подсчету поврежденных домов и квартир. Специалисты обследуют попавшие под обстрел постройки, чтобы понять, какие из них можно восстановить, а какие придется отстраивать заново. Все повреждения будут фиксировать на фото и видео. А члены комиссии в обязательном порядке должны иметь при себе специальные средства защиты – бронежилеты и каски.

- Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино - задача, которую мы должны максимально быстро выполнить для того, чтобы понять точный объем проблем и начать быстро восстановление, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, восстановлением Шебекино будет заниматься весь регион. Такое решение было принято на общем совещании глав муниципалитетов Белгородской области.