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НовостиОбщество19 июня 2023 22:37

Белгородский губернатор повторно посетил проблемный ПВР

Вопросы все еще остаются
Алексей СЕРГУНИН
По словам губернатора, в ПВР остается много вопросов по здравоохранению.

По словам губернатора, в ПВР остается много вопросов по здравоохранению.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Накануне, 19 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, в котором ему жаловались на качество питания и на качество проживания.

- Посмотрел, как исправлены проблемные моменты, динамика положительная есть. Но остается много вопросов по здравоохранению, для детальной проработки в ПВР приедет министр здравоохранения Андрей Иконников - встретится лично, переговорит.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 16 июня Вячеслав Гладков заехал в ПВР в Белгороде и был неприятно удивлен организацией.