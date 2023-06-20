Учебный год-2023/24 в Белгороде может пройти в традиционном формате

Следующую встречу с педагогическим составом Белгорода власти проведут уже на следующей неделе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 19 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел сегодня совещание с директорами учебных заведений Белгорода.

- Самый главный вопрос - начало нового учебного года. Безусловно, главное – вопрос безопасности детей, учителей, воспитателей, технического персонала. Вред здоровью, а тем более угрозу жизни, мы должны исключить.

Тем не менее, по мнению главы региона, еще один год дистанта вынудит детей забыть про навыки чтения и письма.

- При всем уважении к учителям, я просто вижу, что происходит, это катастрофа. Понимаю, что это обсуждение идет практически каждый день в каждой семье, где есть дети. У людей идет выбор: оставаться жить в Белгородской области или ее покинуть.

Вячеслав Владимирович считает, что важно найти компромиссное решение.

- С одной стороны, мы не должны подвергать опасности, с другой стороны, продолжать обеспечивать учебный процесс в другом формате по сравнению с тем, каким у нас был предыдущий.

Отдельное внимание Гладков уделил усилению антитеррористической защищенности социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты.

- Нужно готовить сотрудников, понимать, как работают укрытия, нужно заниматься обучением детей оказанию первой медицинской помощи. Мы должны формировать новые навыки. Безусловно, мы посоветуемся с каждой школой, с каждым родителем, с каждым учителем – выслушаем мнение, проговорим с военными, с Министерством обороны, с пограничной службой об оперативной обстановке в зависимости от текущей ситуации, к этому учебному году мы будем готовы лучше, чем в 2022 году.