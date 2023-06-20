Восстанавливать Шебекинский округ будет вся Белгородская область

Губернатор уточнил, что у всех специалистов при выполнении задачи должны быть в обязательном порядке с собой специальные средства безопасности – бронежилеты и каски. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Накануне, 19 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел расширенное совещание с главами муниципальных образований региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Поставил задачу – восстановлением Шебекинского округа занимаемся всей областью. С чего начнем? В течение трех ближайших дней проведем полное комиссионное обследование жилищного фонда города. Подомовой и поквартирный обход начнут специалисты из всех районов и округов с обязательной фотовидеофиксацией наличия или же отсутствия каких-либо повреждений в жилищном фонде, чтобы не было потом разногласий.

Губернатор уточнил, что у всех специалистов при выполнении задачи должны быть в обязательном порядке с собой специальные средства безопасности – бронежилеты и каски.

- Важно осмотреть каждую квартиру, дом и двор. По итогу комиссия даст рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья. А после завершения обследования и подсчета затрат будем принимать решение по восстановлению округа в кратчайшие сроки.